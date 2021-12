Bio-Musterregion Hohenlohe erhält weitere Förderung

Die Bio-Musterregion Hohenlohe wird für weitere drei Jahre vom Land gefördert, teilte der Koordinator Walter Döring mit. Die schriftliche Zwischenbilanz und die Online-Präsentation habe die Jury des Ministeriums überzeugt, so Döring. Die Bio-Musterregion Hohenlohe setzt sich für die Integration von regionalen Bio-Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung ein und begleitet derzeit vier Projekte, darunter die Kantine von Audi Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und die Mensa der Hochschule Heilbronn. Um die Verantwortlichen der Kommunen für Bio in der Verpflegung von Schulen und Kindergärten zu überzeugen, soll es im April nächsten Jahres eine Online-Veranstaltung für Stadt- und Gemeinderäte geben. Auch der Ökolandbau in der Region soll erweitert werden.