Bildungsmesse startet

Im Heilbronner Messezentrum redblue beginnt am Freitag die Bildungsmesse. Bis einschließlich Samstag präsentieren sich über 130 Firmen, Behörden und Institutionen. Die Messe richtet sich vor allem an Schulabgänger und Berufsanfänger. Es geht darum, Unternehmen und potenzielle Arbeitnehmer zusammenzubringen. Außerdem gibt es ein Rahmenprogramm mit Fachvorträgen, Bewerbertraining oder Infos zu Weiterbildungsmöglichkeiten. Außerdem ist am Samstag eine Last-Minute-Jobbörse. Vom Heilbronner Hauptbahnhof und der Harmonie wird ein kostenloser Shuttleverkehr zur Bildungsmesse eingerichtet. In den vergangenen beiden Jahren musste die Bildungsmesse pandemiebedingt ausfallen.