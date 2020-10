per Mail teilen

Der Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung in Heilbronn darf größer werden. Dafür soll er die Fläche des jetzigen Aldi-Areals bekommen. Der Heilbronner Gemeinderat hat am Montagnachmittag den Bebauungsplan verabschiedet.

Doch mit der Entscheidung des Heilbronner Gemeinderats wird der Streit zwischen der Dieter-Schwarz-Stiftung und dem Discounter nicht etwa beigelegt - er geht in eine neue Runde. Denn seit Jahren sind die Grundstücksverhandlungen festgefahren.

Aldi klagt vor dem Stuttgarter Verwaltungsgericht

Der Discounter Aldi will nicht weichen, wehrt sich unter anderem mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart und wirft der Kommune Enteignung vor. Die Stadt Heilbronn hat Aldi dagegen ein Ersatzgrundstück angeboten. Doch der Discounter, so heißt es in einer Drucksache für den Gemeinderat, wolle nicht nur ein Grundstück sondern drei Grundstücke.