Der Nordteil der Autobahnbrücke des Neckartalübergangs bei Heilbronn wird um 20 Meter an seine endgültige Position verschoben. Fachleute sprechen von einem Querverschub. In dieser Größenordnung sei das weltweit einmalig, so die Betreibergesellschaft Via6West.

Querverschub der A6 Brücke: die Baustelle am Morgen des Verschubs. Die beiden Brückenteile standen bislang noch 21 Meter auseinander. Jetzt soll die Brücke an stabilen Stahlseilen auf ihre endgültige Position gleiten SWR Jan Arnecke Auf die eigentliche Verschiebung der Brücke ist jahrelang hingearbeitet worden SWR Foto: Jürgen Härpfer (SWR) Der Grund für das Vorgehen: Die Brücke musste neu gebaut werden, sollte währenddessen aber nicht gesperrt werden Pressestelle Quelle: ViA6West Die Brücke am Abend vor dem großen Tag. Über den Südteil rollt derzeit der Verkehr SWR Simon Bendel Der Teil, der verschoben wird, hat ein Gesamtgewicht von rund 48.000 Tonnen SWR Dieses Gewicht entspricht fast fünfmal dem Gewicht des Eiffelturms SWR Foto: Jürgen Härpfer (SWR) Die Brückenteile stehen etwa 20 Meter auseinander und werden entlang einer Länge von rund 820 Metern zusammengeschoben ViA6West Wegen der Dimensionen des Projekts gilt der Querverschub aus bautechnischer Sicht als weltweit einmalig SWR Die Aktion verlief nach Plan SWR Foto: Jürgen Härpfer (SWR) Menschen unter der Brücke - der Anblick führt die Dimensionen des Bauwerks vor Augen SWR Foto: Jürgen Härpfer (SWR) Eine Veranstaltung auf der Baustelle am Donnerstag, dem großen Tag des Brückenverschubs SWR Alexander Dambach