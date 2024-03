per Mail teilen

Schon am Mittag hatten sich erste Demonstrierende vor der Veranstaltungshalle Harmonie versammelt, in der die AfD ihren Wahlkampfauftakt veranstaltete.

Vom Frankenstadion zog der Demonstrationszug am Nachmittag in Richtung der Heilbronner Harmonie.

Die Polizei überwachte die Gegendemo schon lange vor Beginn der AfD-Veranstaltung in Heilbronn.

Am Nachmittag startete die Gegendemo zum AfD-Wahlkampfauftakt in Heilbronn.

In der Heilbronner Harmonie hat die AfD am Samstag zum Wahlkampfauftakt eingeladen, auch Tino Chrupalla war dabei.

In Heilbronn demonstrieren am Samstag rund 1.500 Menschen gegen die AfD und deren Wahlkampfauftakt in der Veranstaltungshalle Harmonie.