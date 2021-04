Die BUGA-Brücke in Heilbronn nimmt Form an

In Heilbronn nimmt die sogenannte BUGA-Brücke langsam Form an. Am Samstag wurde der erste der größten Bögen eingesetzt.