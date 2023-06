Spargelsaison geht zu Ende - Bilanz der Händler ist sehr unterschiedlich

Die Spargelsaison geht zu Ende. Die Bilanz ist je nach Erzeuger sehr unterschiedlich: Manch einer hat nur minimal weniger verkauft, andere sprechen von sehr großen Einbußen.

Zum Ende der Spargelsaison fällt die Bilanz der Erzeuger und Händler in der Region Heilbronn-Franken sehr unterschiedlich aus: Bei manchen ist die Rede von nur minimal weniger Verkäufen gegenüber den Vorjahren, andere sprechen von sehr großen Einbußen. Die Lust am Spargel sei beim Konsumenten zwar ungebrochen, aber die höheren Preise drückten eben doch die Einkaufslaune, sagt Tobias Barthel, Landwirt aus Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis).

"Große Mengen Spargel werden nicht verkauft"

Vor allem, so Barthel, werden nicht mehr so große Mengen gekauft wie früher - auch wenn die Stammkundschaft nach wie vor da sei.

"Die Stammkunden sagen uns: Naja, früher haben wir halt jeden Tag in der Spargelzeit Spargel gegessen. Und die sagen jetzt: Drei Mal die Woche reicht auch."

Umsatzeinbußen sehr unterschiedlich

Gegenüber dem Vorjahr rechnet Barthel mit rund 15 Prozent weniger Umsatz. Damit sei er sehr glücklich, denn er hatte mit deutlich geringerem Umsatz gerechnet. Von anderen Hofläden und Landwirten habe er im Vorfeld von besonders großen Absatzeinbrüchen gehört.

Auch auf dem Markt in Heilbronn hört man von sehr unterschiedlichen Erträgen. Zwar baut keiner der hier befragten Händler selbst Spargel an, sondern kauft ihn zu, doch während zum Beispiel Jutta Böhringer aus dem kleinen Pfedelbacher Weiler Ohnholz (Hohenlohekreis) nur von einem minimalen Absatzminus spricht, ist es bei Ulrich Fritz vom Hof Stettenfels in Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) gleich ein Absturz um die Hälfte.

Kilopreis im Schnitt um die zehn Euro

Der Kilopreis bewegte sich in dieser Saison zwischen acht und zwölf Euro. SWR Simon Bendel

Allgemein habe sich der Kilopreis in dieser Saison zwischen acht und zwölf Euro bewegt. Für Tobias Barthel sei der Preis in Ordnung, damit könne man noch Geld verdienen. Gemessen an den Kosten für die Landwirte sei das für den Verbraucher sogar eher günstig, sagt Ulrich Fritz. Geringere Preise seien durch die Energiekosten und den Mindestlohn einfach nicht mehr drin. Man habe auch gesehen, dass diese Bedingungen für alle Landwirte gelten und niemand in der Lage war, seinen Spargel zu verramschen.

Grüner Spargel holt in Beliebtheit stark auf

Eine Entwicklung, die sowohl Tobias Barthel als auch Jutta Böhringer beobachten: Grüner Spargel sei enorm im Kommen. Vor ein paar Jahren habe sich kaum einer dafür interessiert. Doch von Jahr zu Jahr würde sich die Nachfrage fast verdoppeln, sagt Böhringer. Nicht mehr lange und er würde den weißen Spargel überholen.

Und das, obwohl hier die Ertragsschwankungen noch größer seien als beim weißen Spargel, sagt Barthel. Denn da der grüne Spargel oberirdisch wachse, sei er stärker vom Wetter abhängig. Aber der Trend zu grün, der sei eindeutig, weshalb er für das nächste Jahr auch mehr Anbauflächen dafür einplane.