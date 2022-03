Frühlingshaftes Wochenende: Andrang an Teststationen, Gastrobetriebe teils wieder offen

Das erste richtig schöne frühlingshafte Wochenende seit Langem liegt hinter der Region Heilbronn-Franken. Die Menschen zog es unter Corona-Bedingungen nach draußen.

Hinaus und ab ins Freie - das Wetter genießen. Am Freitag, Samstag und Sonntag genossen viele Menschen Dank sinkender Inzidenzen und teils gelockerter Bundesnotbremse die Sonne draußen und in Freizeiteinrichtungen. Endlich wieder ein kühles Getränk serviert bekommen, ins Freibad gehen oder auch eine Ausstellung besuchen. In vielen Landkreisen war einiges wieder möglich. Für die meisten Aktivitäten wie einkaufen oder ein Restaurantbesuch ist unter Corona-Bedingungen allerdings ein Schnelltest notwendig. Dementsprechend hieß es für viele: Teststation ansteuern. Kleinere Warteschlangen waren vielerorts vorprogrammiert.

Kristian Rudolph von der Spitzweg Apotheke in Heilbronn bietet mehrere Schnellteststationen in der Region an, auch er hat am Wochenende eine große Nachfrage an seinen Teststationen registriert. Freitag und Samstag sei extrem gewesen. Man hat den Ansturm an Testwilligen aber stemmen können, so Rudolph.

Am Wochenende wurde getestet, was das Zeug hielt (Symbolbild) SWR

Radfahrer und Kurzurlauber im Kochertal und viel Außer-Haus-Gastronomie

Erlaubt war zum Beispiel das kühle Getränk vor Ort in der Gastronomie seit Freitag wieder im Hohenlohekreis. Die Gastronomen dort ziehen allerdings eine gemischte erste Bilanz. Die Angebote seien unterschiedlich angenommen worden, so Dieter Schultheiß vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) aus Pfedelbach. Er sagte dem SWR, dass die Gäste sich noch etwas in Zurückhaltung geübt hätten. Das Außer-Haus-Geschäft dagegen sei besser gewesen. Mehr Frequenz habe es im Kochertal gegeben, dort sind vor allem Radfahrer und Kurzurlauber unterwegs. In den örtlicheren Gastro-Betrieben sei weniger los gewesen, aber man sei dennoch froh, wieder Gäste bewirten zu dürfen, so Schultheiß weiter.

Wieder geöffnet, mit Corona-Test waren auch einige Freibäder im Kreis Heilbronn, zum Beispiel in Bad Rappenau oder Weinsberg. Dort waren am Wochenende die ersten knapp 100 Badegäste auf der Wiese - ein guter Start, wie Ronny Pätsch vom Freibad Weinsberg sagt. Sobald es sich herumspricht, erwartet er auch wieder mehr Gäste. Er sei aber froh, dass sie überhaupt wieder öffnen können.

Keine Angriffe auf Polizisten in Heilbronn-Franken

Gemischt fällt die Bilanz für das Wochenende aus polizeilicher Sicht aus. Einerseits: Vorfälle mit Gewalt gegen Polizeibeamte wie in Stuttgart oder anderswo im Land habe es im Stadt- und Landkreis Heilbronn nicht gegeben. Das sagt Daniel Fessler, Sprecher im Heilbronner Polizeipräsidium. Man kontrolliere auch die beliebten Anlaufstellen und behalte die Entwicklung im Auge. Andererseits zog es wieder viele Motorradfahrer auf die Straßen der Region. Einige Ausflüge endeten mit schweren Unfällen. So stießen auf der B19 bei Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) zwei Motorradfahrer zusammen. Auch bei Unfällen bei Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) und Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) wurden Motorradfahrer schwer verletzt.