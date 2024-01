Besucherrekord beim Weihnachtscircus in Bad Mergentheim

Mit 35.000 Zuschauern waren so gut wie alle Circus-Shows in Bad Mergentheim ausverkauft. Der Veranstalter ist zufrieden und schaut bereits auf den Weihnachtscircus 2024/25.

Mit mehr als 35.000 Besucherinnen und Besuchern stellt der Weihnachtscircus in Bad Mergentheim (Main-Tauber- Kreis) im Vergleich zu den Vorjahren einen neuen Rekord auf. Der Veranstalter Rudi Bauer ist mehr als zufrieden und freut sich über den regen Zuspruch.

Wintercircus in Bad Mergentheim mit Zuschauern aus ganz Süddeutschland

Nach Angaben des Veranstalters nahmen in diesem Jahr einige Zuschauerinnen und Zuschauer extra eine lange Anreise auf sich, um die Show zu sehen. Mit einem Zelt von 1.500 Plätzen zählt der Weihnachtscircus in Bad Mergentheim zu den größten Circuszelten in Deutschland. Trotz der vielen Plätze war so gut wie jede Show komplett ausverkauft, so der Veranstalter weiter.

Weihnachtscircus: Blick auf die kommende Saison

Mit einer beeindruckenden Bilanz ist das Team von Rudi Bauer positiv auf den kommenden Weihnachtscircus 2024/2025 gestimmt. Das fünfjährige Jubiläum steht in der kommenden Saison an. Dafür seien besondere Highlights geplant. Damit sich noch mehr Menschen die Show anschauen können, planen sie für das kommende Jahr noch mehr Vorstellungen ein, so Bauer weiter.