Die Heilbronn Marketing GmbH zieht eine positive Bilanz vom Lichterfest am Wochenende. Höhepunkt war der Samstag mit rund 25.000 Besucherinnen und Besuchern. Die Reaktion sei durchweg positiv, berichtet Pressesprecherin Sara Furtwängler. Genauso freuten sich aber auch die Gastronomen über den Besucherstrom in Heilbronn. Nach der langen kargen Phase durch die Corona-Pandemie hätten einige an diesem Wochenende von Rekordergebnissen berichtet, so Furtwängler.