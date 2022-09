Gute Freibadsaison in Heilbronner Bädern endet

Nachdem die ersten beiden Heilbronner Freibäder bereits am Sonntag geschlossen wurden, geht nun auch im Freibad Neckarhalde die Saison zu Ende. Sie wurde vier Tage verlängert.

Am Donnerstag schließt nun als letztes Freibad in Heilbronn auch das Freibad Neckarhalde. Die dortige Bilanz fällt gut aus, denn der extreme und trockene Sommer habe den drei Freibädern hohe Besucherzahlen beschert und für eine gute Saison gesorgt, heißt es von den Heilbronner Stadtwerken Insgesamt wurden rund 217.000 Badegäste gezählt. Damit konnte an die guten Zahlen der Freibadsaison 2019, also vor der Corona-Pandemie, angeknüpft werden.

Positive Energiebilanz dank Solarstrom

Ein weiterer positiver Effekt des sehr heißen Sommers: In allen Heilbronner Bädern konnte die Wassertemperatur über den ganzen Sommer hinweg allein über Solaranlagen konstant gehalten werden - und das sorgte zum Abschluss auch noch für eine positive Energiebilanz.