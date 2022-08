DRK und Tripsdrill ziehen Bilanz: Knapp 2.900 Menschen bei Blutspendeaktion

Knapp 2.900 Menschen haben sich an der Blutspendeaktion am Freizeitpark Tripsdrill und in Brackenheim beteiligt. Die Veranstalter sind nach eigenen Angaben zufrieden.

Die jährliche Blutspendeaktion gilt als die größte ihrer Art in Deutschland. Mit 2.900 Spenderinnen und Spendern innerhalb einer Woche kamen etwas weniger als vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und den Betreibern des Freizeitparks Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) erhofft. Trotzdem sprechen sie von einem Erfolg. Erste Spenderin am Montag vergangener Woche war Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), die die Schirmherrschaft übernommen hat. Cleebronn Erstes Mal Blutspenden für Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut Größte Blutspendeaktion Deutschlands in Tripsdrill Gerade im Sommer sind Blutkonserven knapp, durch die Pandemie ist die Situation deutlich schlimmer. In Cleebronn sollen diese Woche 3.000 Spenden eingeholt werden. mehr... 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Heilbronn SWR4 BW aus dem Studio Heilbronn Blut wird knapp - immer weniger Blutspender Hoffmeister-Kraut gehörte zu den gut 16 Prozent Erstspendern, die in diesem Jahr an der Blutspendenaktion teilnahmen. Als Dankeschön erhielt jeder Spender einen Tagespass für den Freizeitpark. 80 Prozent aller Deutschen benötigen mindestens einmal im Leben Blut oder Medikamente, die mithilfe von Blutpräparaten hergestellt werden, berichtet die Heilbronner Blutbank. Allerdings spenden nicht einmal fünf Prozent der Bevölkerung Blut. Das DRK und die Heilbronner Blutbank hatten kürzlich gewarnt, dass Blutkonserven knapp werden. Die Zahl der Blutspenden ist rückläufig Sorgen bereitet den Expertinnen und Experten vor allem der demografische Wandel. Jährlich scheiden deutschlandweit rund hunderttausend aktive Blutspender aus Altersgründen oder wegen einer Krankheit aus. Auf der anderen Seite steigt der Bedarf unter Älteren. Das Höchstalter für eine Erstspende liegt in der Regel bei 60 Jahren; regelmäßige Spenden sind bis zum 68. Lebensjahr möglich. 2011 wurden pro 1.000 Einwohner noch 95 Spenden registriert; 2019 waren es lediglich 79 - ein Rückgang um 17 Prozent. In diesem Zeitraum sank die Gesamtzahl der Vollblutspenden von knapp fünf Millionen auf weniger als vier Millionen.