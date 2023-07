Biker Day in Neckarwestheim mit großem Jubiläum

Der Kinderhilfsverein Neckarwestheim veranstaltet am Samstag den Biker Day. Die Erlöse und Spenden kommen Kindern zu Gute.

Der Kinderhilfsverein Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) sammelt bereits seit rund 20 Jahren für bedürftige Kinder. Zum großen Biker Day mit Korso sind im vergangenen Jahr über 200 Motorradfahrer gekommen, zum anschließenden Fest sogar mehrere Tausend, so der Veranstalter.

Großer Biker-Korso bei Neckarwestheim

Rund 25 Kilometer weit wird der Motorrad-Korso am Samstag ab 9:45 Uhr fahren. Startpunkt ist am Kernkraftwerk. Das Ziel ist das Festgelände beim Musikverein Neckarwestheim. Dort beginnt der Biker Day um 10 Uhr, bis abends gibt es Live-Musik, Essen und Unterhaltung.

Spenden für Kinder

Die Spenden und die Einnahmen der Veranstaltung kommen regionalen Initiativen zugute und einem Projekt in Brasilien, erzählt Ingo Burkhardt vom Verein. Insgesamt seien so bisher rund 250.000 Euro zusammengekommen, was für einen so kleinen Verein eine sehr stolze Summe sei.