30. Biker-Gottesdienst in Schwäbisch Hall

Rund 700 Besucherinnen und Besucher haben sich am Sonntagvormittag zum 30. Biker-Gottesdienst auf dem Schwäbisch Haller Marktplatz getroffen. Das Motto in diesem Jahr: Revival.

Bei frühlingshaften Temperaturen haben sich am Sonntag wieder rund 400 Bikerinnen und Biker auf dem Schwäbisch Haller Marktplatz zum Bikergotterdienst getroffen. Den Gottesdienst gibt es seit Anfang der Neunziger Jahre. Er ist für viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer aus der Region Auftakt und auch einer der Höhepunkte der Saison.

Auch viele Nicht-Bikerinnen und Nicht-Biker kommen gerne

Auch viele Nicht-Biker besuchen inzwischen gerne den Gottesdienst. Die Veranstalterinnen und Veranstalter sind sehr zufrieden. Hat man mit den rund 300 Nicht-Bikerinnen und Nicht-Bikern dann doch insgesamt rund 700 Besucherinnen und Besucher gezählt. Jens Priwitzer von der Kreisverkehrswacht Schwäbisch Hall-Crailsheim, freut sich, dass auch der Jubiläums-Gottesdienst wieder sehr gut angekommen ist.

Motto: Revival

In diesem Jahr lautete das Motto des Bikergottesdienstes "Revival", so Jens Priwitzer. Es sei auch schön gewesen, dass auch ein Pfarrer gesprochen habe, der in den letzten 30 Jahren auch schon einmal dabei gewesen sei, so Priwitzer weiter. Begleitet wurde der Gottesdienst von Livemusik. Gegen 13.15 Uhr war dann der Haller Marktplatz wieder leer und alle Bikerinnen und Biker hatten sich wieder auf ihre Tour gemacht. Organisiert wird der Biker-Gottesdienst jedes Jahr von der Kirche, der Polizei, der Kreisverkehrswacht und einer Vielzahl weiterer ehrenamtlicher Helfer.