Biker-Gottesdienst auf dem Schwäbisch Haller Marktplatz

Er feiert am Sonntag sein 30-jähriges Jubiläum: Der Biker-Gottesdienst auf dem Marktplatz in Schwäbisch Hall. Bei gutem Wetter werden rund 1.000 Bikerinnen und Biker erwartet.

Seit Anfang der Neunziger Jahre ist dieser Gottesdienst für viele Bikerinnen und Biker aus der Region Auftakt und auch einer der Höhepunkte der Saison. Auch viele Nicht-Biker besuchen inzwischen gerne diesen Gottesdienst auf dem Marktplatz in Schwäbisch Hall. Los geht es am Sonntag um 11 Uhr.

Motto: Revival

Dieses Jahr laute das Motto des Bikergottesdienstes "Revival", so Jens Priwitzer von der Kreisverkehrswacht Schwäbisch Hall-Crailsheim. In diesem Zusammenhang seien auch die Pfarrer der letzten 30 Jahre eingeladen worden, so Priwitzer weiter. Begleitet wird der Gottesdienst von Livemusik und einer Verlosung. Zu gewinnen gibt es zum Beispiel mehrere Motorradsicherheitstrainings.

Erwartet werden rund 1.000 Bikerinnen und Biker

Bei idealem Wetter können es auch gut und gerne mehr als 1.000 Bikerinnen und Biker werden, die sich mit ihren Maschinen auf dem Marktplatz und der näheren Umgebung einfinden, um am Gottesdienst teilzunehmen. Organisiert wird der Biker-Gottesdienst von der Kirche, der Polizei, der Kreisverkehrswacht und einer Vielzahl weiterer ehrenamtlicher Helfer.