Pünktlich zum Vatertag: Deutschlands bestes Bier kommt aus Crailsheim

Die Gewerkschaft ruft zum Streik in den Brauereien auf - auch in Heilbronn-Franken? Und wie steht es um die regionalen Brauereien? Immerhin kommt das beste Bier von hier.

Pünktlich zum Vatertag erschüttert eine Meldung die Bollerwagen-Fraktion: Die Brauereien streiken. Die gute Nachricht: Baden-Württemberg und die Region Heilbronn-Franken sind erst einmal nicht betroffen. Und die Region hat in Sachen Bier auch etwas zu feiern, denn eine Brauerei aus Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) wurde gleich mehrfach ausgezeichnet. Gleichzeitig sinken allerdings in ganz Deutschland auch die Absatzzahlen beim Gerstensaft.

Wie steht es um das Bier in Heilbronn-Franken? SWR-Reporter Jan Arnecke hat die Situation zusammengefasst:

Zum Vatertag: Streiks bei Brauereien - nicht in der Region

Zum Vatertag zieht man traditionell mit dem Bollerwagen und Kumpels im Gepäck los. Was da oftmals nicht fehlen darf: Bier. Auf Nachfrage bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Südwest bestätigt ein Sprecher zwar die laufenden Streiks. Doch für Heilbronn-Franken gibt er Entwarnung: Gestreikt werde aktuell nur in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Am 10. Juni steht die nächste Tarifrunde an. Sollte es da allerdings keine Einigung geben, werden auch die Brauereien in Baden-Württemberg zum Streik aufgerufen.

Familien- und Traditionsbrauereien zu klein zum Streiken

Auf Nachfrage lautet der Tenor bei den regionalen Brauereien: Streik ist eigentlich kein Thema. Beispielsweise heißt es von Herbsthäuser aus Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), dass der Betrieb so klein sei, dass es gar keinen Betriebsrat oder Gewerkschaftsarbeit gebe. Bei Häffner in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) heißt es mit einem Lachen: "Wir sind drei Leute, wer soll da streiken?"

Und ein Sprecher von Distelhäuser aus Tauberbischofsheim (ebenfalls Main-Tauber-Kreis) vermutet schmunzelnd, dass man als Familienbetrieb möglicherweise bessere Arbeitsbedingungen biete als die größeren Brauereiunternehmen, die aktuell bestreikt werden. In der Region gibt es rund ein Dutzend vor allem kleinere Brauereien: Hausbrauereien, Familien- und Traditionsbetriebe.

Die Deutschen trinken weniger Bier

Allerdings hat die Bier-Branche zuletzt auch mit einigen Problemen zu kämpfen: Steigende Energiekosten und sinkende Absatzzahlen sind da nur Beispiele. In den letzten fünf Jahren mussten deshalb insgesamt 93 Brauereien in Deutschland dicht machen.

In Heilbronn-Franken liegen die Zahlen beim Bierabsatz noch etwas über dem Bundesdurchschnitt. Im Februar meldeten sowohl Herbsthäuser als auch Haller Löwenbräu aus Schwäbisch Hall einen leichten Rückgang zwischen 0 und minus 1 Prozent. Der bundesweite Schnitt lag bei einem Minus von 1,4 Prozent.

Bei der Häffner Brauerei in Bad Rappenau gab es bei den normalen Bier-Sorten sogar ein leichtes Plus, beim Craftbier allerdings ein Minus von rund 15 Prozent. In Heilbronn-Franken scheint es den Brauereien also noch etwas besser zu gehen als anderswo in Deutschland.

Das beste Bier Deutschlands kommt aus Crailsheim

Die Deutsche Lebensmittel-Gesellschaft (DLG) hat vor etwa einer Woche gleich mehrere Brauereien aus Baden-Württemberg ausgezeichnet. Die Braumanufaktur Engel aus Crailsheim konnte sich gleich über zwei Top-Preise freuen.

Sie ist zum einen zur Brauerei des Jahres 2025 gekürt worden - ein Titel, den die Brauerei schon einmal 2011 gewonnen hatte. Gleichzeitig gab es noch den Bundesehrenpreis in Gold. "Der Bundesehrenpreis für Bier wird jährlich an die Top 12-Brauereien der DLG-Qualitätsprüfung für Bier verliehen", so deren Erklärung.

Dabei geht es unter anderem um die Reinheit des Geschmacks, die Haltbarkeit des Schaums oder auch Farbe und Trübungsgrad des Bieres. Der goldene Bundesehrenpreis ist auch da wieder die höchste Auszeichnung.

Nicht nur Engel wurde ausgezeichnet, auch das "beste Pils Deutschlands" kam 2023 aus Heilbronn-Franken:

"Bier-Bundesland Baden-Württemberg"? Mehr Preise als Bayern eingefahren

Der Ehrenpreis in Silber ging auch nach Baden-Württemberg an die Hochdorfer Kronenbrauerei aus Nagold-Hochdorf (Kreis Calw). Generell schneidet Baden-Württemberg 2025 bei diesen Ehrenpreisen besser ab als das "Bier-Nachbarland" Bayern. Fünf der zwölf Preise gingen nach Baden-Württemberg, drei nach Bayern. Wer also gutes Bier sucht - oder gar das beste - kann sich laut DLR in Baden-Württemberg oder gleich in Heilbronn-Franken umschauen.