Seit einer Woche hat die Gastronomie nach dem Corona-Shutdown wieder geöffnet. Damit laufen auch die Geschäfte der Brauereien in der Region Heilbronn-Franken wieder besser. Überleben werden die größten fünf auf jeden Fall.

Peter Theilacker ist einer der beiden Geschäftsführer von Haller Löwenbräu in Schwäbisch Hall. Die Krise habe dem Familienbetrieb schon zugesetzt, erzählt er. Der Absatz beim Fassbier brach komplett ein, die Gastronomie blieb dicht und das Heilbronner Volksfest wurde abgesagt. Die Brauerei nahm bereits gelieferte Fässer der Gastronomen zurück und schrieb sie ihnen gut.

"Etwa 200 Fässer à 30 Liter lagern jetzt im Keller und müssen wohl entsorgt werden. Damit hätte man ein schönes Volksfest feiern können."

Bei betriebseigenen Gaststätten und Immobilien stundete die Brauerei den Gastronomen die Pacht. Darüber müsse später noch verhandelt werden, so Theilacker.



Entlassungen gab es Krise keine. In den letzten zwei Monaten zahlte sich das zweite Standbein der Brauerei, die Wildbadquelle, aus. Die Wässer und Limonaden wurden viel gekauft. Der Getränkehandel sei ohnehin weiter gut frequentiert gewesen.

Ein paar Kilometer weiter in Crailsheim hat die Brauerei Engel ihren Sitz. Sie ist, im Gegensatz zu den Hallern, abhängiger vom Export, zum Beispiel nach Italien. Der Betrieb lief, bis auf eine kleine Unterbrechung für Wartungsarbeiten, weiter. Seit März herrscht Kurzarbeit, entlassen werden musste aber auch hier niemand, sagte Alexander Fach von der Eigentümerfamilie dem SWR.



Ein Lieferdienst im Umkreis von 15 Kilometern spülte ein bisschen Geld in die Kasse, konnte aber die Verluste beim Gesamtumsatz nicht ausgleichen. "Wir machen uns zurzeit Gedanken, ob wir uns in Zukunft anders aufstellen, um für solche Krisen besser gewappnet zu sein", so Fach.

Absatzplus beim Palmbräu-Flaschenbier

Bierkisten von Palmbräu in einem Getränkehandel SWR Raphael Moos

"Beim Flaschenbier hatten wir sogar einen Zuwachs", sagte Wolfgang Scheidtweiler von Palmbräu in Eppingen dem SWR. Wahrscheinlich weil mehr Leute ihr "Feierabendbier" daheim getrunken hätten. Dagegen seien der Umsatz in der Gastronomie und die Pacht weggefallen. Doppelt bitter für Palmbräu, denn der Betrieb beliefert die Gastronomie nicht nur mit eigenen Erzeugnissen, sondern als Händler mit allen möglichen Getränken.

Krise hat Belegschaft bei Herbsthäuser zusammengeschweißt

Leergutfässer der Herbsthäuser Brauerei Pressestelle Herbsthäuser Brauerei

Im Main-Tauber-Kreis haben gleich zwei große Brauereien ihren Sitz. Die größte ist Distelhäuser in Tauberbischofsheim. Daneben gibt es noch die Herbsthäuser Brauerei in Bad Mergentheim. Das Absatzminus durch die Krise beziffert die Eigentümerfamilie Wunderlich mit 30 Prozent.



Entlassungen habe es keine gegeben aber es seien Mitarbeiter in Kurzarbeit. Die Krise habe die Belegschaft zusammengeschweißt. Auch werde weiterhin investiert, zum Beispiel in eine neue Großkälteanlage. Schmerzlich sei vor allem der Wegfall der Feste.