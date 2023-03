Heilbronner Studierende lernen am Beispiel von eigenem Bio-Honig

Unternehmen suchen verstärkt Fachkräfte, die sich mit Umweltschutz und Zertifizierungen auskennen. Studierende der DHBW in Heilbronn lernen deshalb gerade am Beispiel von eigenem Bioland-Honig.

In den Supermärkten finden sich immer mehr Bio-Produkte und Produkte aus der jeweiligen Region. Sie spielen für den Handel eine immer größere Rolle. Deshalb ist es wichtig, dass sich die zukünftigen Führungskräfte mit diesen Produkten auskennen. Eine praxisnahe Ausbildung bei den Themen Nachhaltigkeit und Zertifizierungsprozesse wird nicht nur beim Umgang mit Lebensmitteln wichtiger, erklärt Professorin Carolyn Hutter.

Immer mehr Gesetze regulieren das Thema Nachhaltigkeit

Viele Unternehmen richteten zunehmend ihre Geschäftsmodelle und Prozesse am Thema Nachhaltigkeit aus, so Hutter. Deshalb brauche es in Abteilungen wie Einkauf, Produktion, Marketing und Vertrieb auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den entsprechenden Kompetenzen. Dies hänge auch damit zusammen, dass die Unternehmen in Deutschland immer mehr Gesetze bekämen, die das Thema Nachhaltigkeit regulierten, sagt Hutter.

Bienen geht es in der Stadt genauso gut wie auf dem Land

Auf einem Dach der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) am Heilbronner Bildungscampus stehen acht Bienenvölker. Sie sollen später Bioland zertifizierten Honig liefern. Die Tiere werden vom Heilbronner Imker Hans Rosen betreut. Ihnen gehe es mitten in der Stadt genauso gut wie auf dem Land, so Rosen. In ländlichen Gebieten gebe es zwar große saisonale Blütentrachten, dafür hätten die Bienen in der Stadt aber das ganze Jahr über immer irgendein Angebot.

Pro Bienenvolk rechnet er am Ende mit etwa 25 Kilogramm Honig. Dieses Jahr seien die Verluste der Imker hierzulande über den Winter höher als in Normaljahren aber durchaus noch im Rahmen. Die Varroamilbe sei nach wie vor der Hauptschädling, dagegen könnten die Imker aber die Tiere behandeln, so Rosen. Er gibt den Studierenden Einblicke in die Imkerei. Wobei deren Fokus beim Projekt eher auf anderen Dingen liegt.

Vermarktung als "Culinary HNY" und Bioland Zertifizierung

Aufgabe der Studierenden ist zum Beispiel die Vermarktung des Honigs. Er soll später unter dem Namen "Culinary HNY" vertrieben werden. Lisa Knüppel studiert BWL-Food Management und nimmt am Projekt teil. "Wir haben zum Beispiel das Etikett mit den Vorschriften aus unserer Vorlesung für Lebensmittelrecht abgeglichen", erzählt sie. Außerdem gehöre die Begleitung des Zertifizierungsprozesses als Bioland-Honig zu den Aufgaben, ergänzt Kommilitonin Clara Boppert. Später komme auch der Vertrieb mit dazu.

Neue EU-Verordnug soll Bio-Standards schützen

Olaf Reichert ist von einer Zertifizierungsstelle. Er begleitet die Studierenden bei dem Prozess. Bei Honig wird leider zuweilen auch gepanscht und gestreckt. Eine neue EU-Verordnung soll die Bio-Standards seit kurzem besser schützen. Insbesondere Honig aus Nicht-EU-Staaten werde strenger geprüft, so Reichert.

Bis es den "Culinary HNY" im Handel gibt, müssen nun aber erstmal die Bienen Honig und die Studierenden fleißig Erfahrung sammeln.

