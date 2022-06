Biene verursacht Unfall

Am Mittwoch wurde bei einem Unfall auf der L1100 in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) eine Frau schwer verletzt. Vermutlich war eine Biene, die während der Fahrt durch das geöffnete Fahrerfenster ins Innere des Autos gelangte, Schuld an dem Unfall. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 31-jährige Pkw-Fahrerin erschrak so sehr, dass sie auf die Gegenspur fuhr und dort mit einer entgegenkommenden 61 Jahre alten Quad-Fahrerin kollidierte. Anschließend kollidierte die 31-Jährige noch mit einem hinter ihr fahrenden Auto. Die Quad-Fahrerin und die Unfallverursacherin kamen ins Krankenhaus. Der Fahrer des dritten Fahrzeugs blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 48.000 Euro, heißt es.