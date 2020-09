per Mail teilen

Das am 27. Dezember geplante Bibi-Blocksberg-Musical in der Heilbronner Harmonie ist abgesagt worden. Hintergrund ist das bundesweite Verbot von Großveranstaltungen bis Ende des Jahres. Inhaber von Tickets sollen sich wegen der Rückerstattung an die jeweilige Vorverkaufsstelle wenden, hieß es.