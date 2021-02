Es gibt immer mehr davon und sogar im Stadtgebiet Heilbronn ist er schon angekommen: der Biber. Breit macht er sich - wie sollte es bei dem Namen anders sein - beispielsweise im Stadtteil Biberach.

Immer wieder findet der Mensch die Spuren des großen Nagers: In Eppingen (Kreis Heilbronn) stauten Biber schon einen eigenen See auf. Manch Zeitgenosse fordert sogar unter strengen Voraussetzungen den Abschuss des Pelztiers mit den gelben Zähnen. Auch einige Landwirte mit Feldern an Gewässern kommen nicht gerade ins Schwärmen, wenn es um den Biber geht.

"Da muss man sich arrangieren", sagt Wolf-Dieter Riexinger von der Naturschutzbehörde der Stadt Heilbronn. Er freut sich, dass der beinahe ausgerottete und streng geschützte Biber nach langer Abwesenheit mehr und mehr in die Region zurückfindet - sogar in städtische Gebiete.

Der Biber hinterlässt in Heilbronn-Biberach deutliche Spuren SWR

Bissspuren und Biberrutschen

Neuansiedlungen gibt es, wenn sich Jungtiere auf den Weg in ein eigenes Revier machen - so wie in Heilbronn geschehen. Wer aber das scheue Pelztier mit eigenen Augen erblicken will, braucht eine gehörige Portion Glück. Schließlich ist der gut getarnte Nager dämmerungs- und nachtaktiv. Entlang von Gewässerufern entdeckt man zumindest seine Spuren. Viel Platz zum Ausbreiten hat er beispielsweise entlang des Grundelbachs im ländlicheren Biberach. Hier zeugen allerlei Bäume von seiner Existenz. Entweder liegen sie gefällt am Boden oder weisen keilförmige Bissspuren auf. Davor liegen so genannte Biberchips, abgenagte Holzspänen. Auch Biberrutschen, über die er sich vom Ufer aus ins Wasser gleiten lässt, findet der aufmerksame Spaziergänger. Im Winter ernährt sich der Vegetarier von Rinde und Zweigen, im Sommer bevorzugt er krautige Pflanzen.

Biberbau für den Familienverbund

Faul ist so ein Biber nicht gerade: Biberbauten für sich und den Familienverband, in dem er lebt, finden sich hier ebenso wie Staudämme. Stapelweise Holz schleppen die Tiere dafür heran. Wie viele es im Stadtgebiet gibt, kann Naturschützer Riexinger nicht genau beziffern. Man wisse von vier Stellen, an denen Biber aktiv seien. In Biberach scheint es den Spuren nach mehr als einer zu sein - Riexinger hofft daher auf Bibernachwuchs.