Ehrenamtliche Schöffen gesucht

Für die Amtszeit ab 2024 werden bundesweit Schöffen gesucht, so auch in Heilbronn-Franken. Wer sich für das Ehrenamt interessiert, kann sich beispielsweise in Wertheim noch bewerben.

In diesen Wochen enden die Bewerbungsfristen für das Schöffen-Ehrenamt. In Tauberbischofsheim und Wertheim (beide Main-Tauber-Kreis) läuft die Frist am Freitagabend ab, in Schwäbisch Hall sind dagegen noch bis Ende April Bewerbungen möglich. In Heilbronn ist die Frist bereits abgelaufen. "Ein Schöffe [...] soll mit gesundem Menschen- und Berufsverstand in die Sache hineingehen und er muss auch den Mut zum Richten haben." Richter ohne Jurastudium In Baden-Württemberg werden 7.000 Schöffen benötigt. Für das verantwortungsvolle Amt werden Personen aus unterschiedlichen Berufs- und Gesellschaftsgruppen mit gesundem Menschenverstand gesucht. Juristische Kenntnisse sind für das Schöffenamt nicht erforderlich, so Claudia Kitzig, Vorständin des Schöffenverbands Baden-Württemberg. Baden-Württemberg Wahl für nächste Amtsperiode beginnt Als Laie Recht sprechen: Wie werde ich Schöffe in BW? Schöffe zu sein - das ist eine verantwortungsvolle ehrenamtliche Aufgabe. In diesem Jahr finden die Wahlen für die nächste Amts-Periode statt. Aber wie wird man eigentlich Schöffe? 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell Als Schöffe bewerben kann sich, wer Deutscher ist und zu Beginn der Amtsperiode mindestens 25, aber nicht älter als 69 Jahre ist. Die fünfjährige Amtsperiode dauert von Januar 2024 bis Ende 2028. Interessentinnen und Interessenten aus Wertheim etwa, können als Schöffen beim Amtsgericht Wertheim oder beim Landgericht Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) eingesetzt werden. Die Verantwortung als Schöffe ist groß, betont Claudia Kitzig: "Da ehrenamtliche Richter in das Leben und die Freiheit eines Menschen stark eingreifen [...]. Das ist eine Position, die schon sehr besonders ist, dass man mitentscheidet als die Stimme des Volkes. Der Schöffe ist sozusagen das Bindeglied zwischen Justiz und Volk." Gemeinderat entscheidet über engere Auswahl für Schöffenamt Die Stadt Wertheim beispielsweise muss eine Vorschlagsliste mit 12 Personen zusammenstellen. Über die Aufnahme in die Vorschlagsliste entscheidet der Gemeinderat. Der Schöffenwahlausschuss des Amtsgerichts Wertheim wählt dann aus der Vorschlagsliste Personen aus und bestellt sie zum Schöffen. Interessenten können sich bis Freitag bei der Stadtverwaltung Wertheim schriftlich bewerben.