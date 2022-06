Für die Bürgermeisterwahl in Untereisesheim (Kreis Heilbronn) am 10. Juli endet am Montagabend die Bewerbungsfrist. Bis zum Montagvormittag hatten sich zwei Kandidaten beworben: Christian Tretow aus Heilbronn, der zurzeit das Büro des Neckarsulmer SPD-Landtagsabgeordneten Klaus Ranger leitet, und der Heilbronner Rechtsanwalt Talip Öz. Der bisherige Amtsinhaber Bernd Bordon (SPD) wird neuer Bürgermeister in Ilsfeld (Kreis Heilbronn), deshalb steht die Wahl in Untereisesheim an.