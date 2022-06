Betrunkener verletzt vier Polizisten

Drei verletzte Polizeibeamte und eine verletzte Polizeibeamtin, Sachschaden und mehrere Strafanzeigen - das ist das Ergebnis eines Polizeieinsatzes in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) am Samstagabend. Die Beamten wurden gerufen, da ein betrunkener 28-Jähriger mit dem Auto in den Graben gefahren war und dann einen 24-Jährigen, der helfen wollte, aggressiv angegangen habe, heißt es. Anschließend sei er geflüchtet, die Polizei habe ihn gestellt, dann sei es zum Angriff auf die drei Polizisten und eine Polizistin gekommen. Diese wurden demnach so schwer verletzt, dass sie "vorübergehend nicht mehr dienstfähig sind“. Ein erster Test bei dem Mann ergab 3,5 Promille Alkohol. Der Führerschein ist weg.