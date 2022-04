per Mail teilen

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist die Feuerwehr am Freitagabend von einem aufmerksamen Mitmenschen zu einem alarmierenden Rauchmelder gerufen worden. Die Feuerwehr musste die betreffende Wohnung gewaltsam öffnen, um dann einen betrunkenen, schlafenden 27-Jährigen in seinem Bett vorzufinden. Der Mann blieb unverletzt, die Feuerwehr konnte mit den fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften wieder abrücken. Der Schaden: Angebranntes Essen auf dem Herd.