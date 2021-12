In Kreßberg (Kreis Schwäbisch Hall) hat ein Betrunkener in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf zwei verschiedene Haustüren eingeschlagen. In einem Fall ging Glas zu Bruch, bei der zweiten Adresse randalierte der Mann anschließend noch im Vorgarten. Der 21-Jährige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.