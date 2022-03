Nach Unfall: Betrunkener Lkw-Fahrer flüchtet und muss Rausch ausschlafen

Bei Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall) ist laut Polizei am Wochenende ein Mann mit einem Lkw betrunken in einen Graben gefahren und zu Fuß geflüchtet. Erst nach einer eingeleiteten Fahndung sei der Mann am Samstagabend gefunden worden, noch immer alkoholisiert. Offenbar so stark, dass er nach einer Blutentnahme seinen Rausch bei der Polizei ausschlafen musste. Einen Atemalkoholtest hatte er demnach verweigert. Zum Zeitpunkt des Unfalls sei der Mann außerdem schon gar nicht mehr bei der Lkw-Halterfirma angestellt gewesen, so die Polizei. Er muss daher mit mehreren Anzeigen rechnen, auch weil er den Lkw wohl unbefugt gefahren war. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.