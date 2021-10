Betrunkener Mann sorgt für Trubel

Rund um die Heilbronner Werderstraße hat am Montagabend ein Betrunkener für Trubel gesorgt. Der Mann hatte zunächst ein Verkehrsschild so stark umgebogen, dass es auf die Straße ragte und ein Autofahrer darüber fuhr. Anstatt sich um den von ihm verursachten Unfall zu kümmern, wurde der 30-Jährige auf einen Fußgänger aufmerksam. Er schrie den Passanten an, verfolgte ihn und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Geschlagene wehrte sich schließlich mit einem Spray. Eine Streife stellte fest, dass der 30-Jährige einen Alkoholpegel von fast 2,2 Promille hatte. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen, unter anderem wegen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.