In der Nacht auf Mittwoch hat eine Frau in Bretzfeld die Polizei in Atem gehalten. Die 34-Jährige beschädigte mehrere Autos, flüchtete und randalierte.

Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch eine Frau festgenommen, die in Bretzfeld (Hohenlohekreis) betrunken mehrere Autos beschädigt hatte. Betrunken ausgeparkt Die Frau war wohl stark alkoholisiert. Beim Ausparken prallte sie gleich gegen zwei Autos. Den Schaden schätzt die Polizei auf knapp 12.000 Euro. Darum kümmerte sich die 34-Jährige allerdings nicht, sondern fuhr stattdessen weiter. In Obersulm (Kreis Heilbronn) beschädigte sie ein weiteres geparktes Auto. Laut Polizei sei nicht auszuschließen, dass die Frau auf ihrer Irrfahrt zwischen Bretzfeld und Neckarsulm (Kreis Heilbronn) noch weitere Fahrzeuge beschädigt hat. Zu "dicht" auf Polizeiauto aufgefahren Die Polizei wurde schließlich auf die gefährliche Verkehrsteilnehmerin aufmerksam, weil sie wohl sehr dicht auf einen Streifenwagen aufgefahren war. Beim Versuch, sie anzuhalten, entstand dann auch hier Schaden am Wagen. Die Frau flüchtete vor der Polizei und wehrte sich gegen die vorläufige Festnahme. Zu guter Letzt randalierte sie auch noch im Polizeirevier. Eine wilde Nacht für die Beamtinnen und Beamten.