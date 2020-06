Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Sonntagfrüh nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei sein Auto in Flein (Kreis Heilbronn) zu Schrott gefahren. Beim Anblick eines Streifenwagens flüchtete der junge Mann laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit von Heilbronn in Richtung Flein. Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen und fuhr gegen einen Bordstein. Am Auto entstand Totalschaden. Der 21-Jährige hatte 1,3 Promille Alkohol im Blut.