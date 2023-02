Betrunkener fährt Ampel in Heilbronn um

per Mail teilen

In der Nacht auf Samstag gab es in Heilbronn einen Unfall, bei dem ein betrunkener Mann eine Ampelanlage umgefahren hat. Das Auto ist Schrott, die Ampel auch.

Ein betrunkener Autofahrer hat in gegen 4:45 Uhr am Samstagmorgen in Heilbronn eine Ampel umgefahren. Er und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. AUch die Heilbronner Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Heute Morgen um 04.52 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in die Weipertstraße aus. Dort hatte ein...Posted by Feuerwehr Heilbronn on Saturday, February 11, 2023

Totalschaden am Unfallwagen und der Ampel

Laut Polizei verlor der Mann mit zwei Promille Blutalkohol die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr auf einen Mittelstreifen und prallte dort gegen einen Ampelmast. Dieser stürzte um und wurde komplett zerstört. Wie hoch der Sachschaden an der Ampel genau ist, konnte von der Polizei noch nicht beziffert werden.

Am Auto des 28-jährigen Unfallverursachers entstand ebenfalls ein Totalschaden - in Höhe von etwa 12.000 Euro. Er und sein 25-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Weipertstraße.