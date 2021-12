Die Polizei hat am vergangenen Wochenende in Öhringen und in Schöntal (Hohenlohekreis) zwei Autofahrer betrunken am Steuer erwischt. Der Mann in Öhringen hatte einen Promillegehalt von 2,1, der in Schöntal von 1,5. Zudem hatte er keinen gültigen Führerschein. Beide müssen nun mit Strafverfahren rechnen.