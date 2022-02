Alkohol am Steuer: Zwei Unfälle in Heilbronn-Franken in der Nacht auf Sonntag

Gleich zwei Unfälle durch alkoholisierte Fahrer ereigneten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Heilbronn-Franken.

Beide Unfälle passierten laut der Heilbronner Polizei zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens.

Güglingen: Frontalaufprall gegen Mauer

In Güglingen (Kreis Heilbronn) verlor ein 31-jähriger Fahrer wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und prallte frontal gegen eine Betonmauer. Das teilte die Polizei auf SWR-Nachfrage mit. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Da verschiedene Anhaltspunkte darauf hindeuteten, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei dem Verunglückten an, so die Polizei. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 2.500 Euro. Auch die Mauer wurde stark beschädigt. Dieser Sachschaden sei noch nicht ermittelt, heißt es.

Gleich zwei Unfälle durch alkoholisierte Fahrer ereigneten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Heilbronn-Franken picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen

Bad Mergentheim: Betrunken Unfall verursacht

Ein 22-Jähriger ist unterdessen auf der B290 von Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) in Richtung des Stadtteils Edelfingen unterwegs gewesen. Kurz vor dem Ortseingang kam er von der Straße ab. Dabei beschädigte er drei Leitpfosten und überfuhr das Ortsschild.

Das Auto wurde dabei so stark beschädigt, dass es nach einer kurzen Weiterfahrt in der Ortsmitte von Edelfingen stehen blieb. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich wohl schnell, warum der junge Mann offensichtlich die Orientierung verloren hatte, so die Polizei: Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei noch nicht bekannt.