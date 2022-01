Betrugsprozess wird neu verhandelt

per Mail teilen

Vor dem Heilbronner Landgericht wird erneut ein Betrugsprozess aufgerollt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte der Revision des Angeklagten stattgegeben. Im April vergangenen Jahres hatte die 8. Große Strafkammer des Landgerichts Heilbronn den Mann zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Er sei schuldig, in 36 Fällen in den Jahren 2014 bis 2019 betrogen zu haben, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Unter anderem habe er mit Scheinidentitäten Dokumente gefälscht. Damit habe er fast eine halbe Million Euro erbeutet, hieß es damals. Aufgrund der Revision hob der BGH das Heilbronner Urteil teilweise auf und verwies den Fall zurück. Ab heute Nachmittag wird deshalb vor der 14. Großen Strafkammer am Landgericht Heilbronn verhandelt.