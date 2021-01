Ein Krankentransportunternehmen, das auch in Heilbronn tätig ist, soll einen Millionenbetrug begangen haben. Die Polizei hat jetzt Geschäftsräume in Heilbronn, Stuttgart, Mannheim und in zahlreichen weiteren Kreisen durchsucht.

Das landesweit tätige Unternehmen soll unberechtigt Pauschalen für die Desinfektion von Fahrzeugen nach Krankentransporten abgerechnet haben. Die beiden tatverdächtigen Männer in der Führungsspitze des Unternehmens haben den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge auf diese Weise mindestens eine Million Euro erschlichen. Der Betrug ist einer Krankenkasse aufgefallen, weil die Desinfektionspauschalen seit Beginn der Corona-Pandemie ungewöhnlich oft in Rechnung gestellt wurden. Im Zuge der Ermittlungen wurden mehrere Geschäftsräume in Baden-Württemberg durchsucht, so auch in Heilbronn. Ermittelt wird gegen den 48-jährigen Geschäftsführer und gegen einen 50 Jahre alten Niederlassungsleiter.