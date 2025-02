Betrugsmasche: Elektrogeräte für angebliche Flutopfer ergaunert

per Mail teilen

Mit einer dreisten Betrugsmasche hat eine Gruppe versucht, kostenlos an ältere Elektrogeräte zu kommen. Eine Polizeistreife stoppte einen verdächtigen Transporter in Kirchardt.

Am Samstagmittag hat eine Streife einen roten Sprinter mit bosnisch-herzegowinischer Zulassung in Kirchardt (Kreis Heilbronn) angehalten. Die Beamten hatten zuvor Hinweise bekommen, dass die Insassen Elektrogeräte sammeln.

Ziel: Kostenlos an Elektrogeräte kommen

Laut Polizei gaukelten sie an Haustüren vor, in Bosnien-Herzegowina habe es eine Flutkatastrophe gegeben. Sie seien deshalb auf der Suche nach alten Elektrogeräten. Die Personen hätten versucht, die Bevölkerung dazu zu bewegen, ältere Elektrogeräte kostenfrei oder für ein minimales Entgelt zu übergeben, heißt es in einer Mitteilung des Heilbronner Polizeipräsidiums.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeibeamten in Kirchardt kontrollierten den roten Sprinter und wurden dort offenbar fündig. Weitere Einzelheiten werden dazu nicht genannt. Auch ist unklar, ob es weitere Tatorte gibt. Jetzt werden Zeugen oder mögliche Geschädigte gesucht, die Hinweise zu der Betrugsmasche und den Personen geben können.