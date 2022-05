per Mail teilen

In Heilbronn haben Betrüger am Donnerstag wieder hohe Geldsummen ergaunert. Die Unbekannten gaben sich als Polizisten aus und brachten ihre Opfer dazu, ihnen einmal 26.000 und einmal 20.000 Euro zu übergeben. Wie die Polizei mitteilte, wurden ihr am Donnerstag aus dem Stadtgebiet rund 20 Betrugsversuche gemeldet.