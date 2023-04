Gleich zwei ältere Menschen sind Opfer von Telefonbetrügern geworden. Laut Staatsanwaltschaft Heilbronn hatte die Beute jeweils einen Wert im hohen sechsstelligen Eurobereich.

Innerhalb der vergangenen Wochen sind gleich zwei Menschen aus dem Raum Heilbronn Opfer von Telefonbetrug geworden. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mit. Demnach soll das Telefon bei einem 78 Jahre alten Mann aus Güglingen (Kreis Heilbronn) sowie einer 77-jährigen Frau in Heilbronn geklingelt haben. Bei beiden erbeuteten die Gauner jeweils Gegenstände im Wert mehrerer hunderttausend Euro.

Anrufer gab sich als Oberstaatsanwalt aus

Ein Mann, der sich als Oberstaatsanwalt ausgab, versprach dem Rentner aus Güglingen Mitte März, ihn vor Kriminellen zu schützen, so die Mitteilung. Diese hätten es auf ihn abgesehen. Er solle deshalb von seinem Vermögen Gold kaufen und es anschließend zur Verwahrung an die Polizei übergeben. Der 78-jährige übergab einem weiteren Mann das Gold. Laut Mitteilung hatte es einen Wert im hohen sechsstelligen Eurobereich.

Falscher Polizist betrügt Heilbronnerin

Auch eine 77 Jahre alte Heilbronnerin wurde von einem falschen Polizisten angerufen. Am Telefon erzählte er demnach, dass in der Nachbarschaft eine Frau überfallen worden sei, die hierbei schwer verletzt worden sei. Nach vielen Gesprächen übergab sie den Betrügern am Dienstag in der Heilbronner Gartenstraße ebenfalls ihre Wertgegenstände, um diese zu schützen. Auch in diesem Fall ist die Beute erheblich und beläuft sich auf eine Summe im hohen sechsstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte.

Das rät die Polizei

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, so werden Sie Betrüger los, heißt es von der Polizei. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie der Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. Kontaktieren Sie Ihre Familie oder Personen unter den Ihnen bekannten Rufnummern.