Eine Frau aus Weinsberg (Kreis Heilbronn) erhält jetzt mehr als 20.000 Euro zurück. Sie war Ende 2020 von einem falschen Polizisten per Telefon betrogen worden. Einer der Täter wurde am Landgericht Weiden in Bayern zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Der Verurteilte sei Teil einer Bande, die ihren Hauptsitz in der Türkei habe, sagte Richter Matthias Bauer dem SWR.