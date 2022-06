Betriebsrat fordert weitere E-Modelle für Audi-Standort Neckarsulm

Der Neckarsulmer Audi-Betriebsrat hat weitere Elektromodelle für den Standort gefordert. Dies wurde auf einer Betriebsversammlung mit 2.000 Beschäftigten deutlich.

Auch für den Autobauer Audi mit einem Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sind es bewegte Zeiten: Zweieinhalb Jahre Corona-Pandemie, Chipmangel, Ukraine-Krieg - all das hat Auswirkungen auf die Automobilbranche.

Betriebsversammlung nach Wegfall der Corona-Maßnahmen

Und so gab es unlängst die erste Betriebsversammlung seit Beginn der Corona-Pandemie und neun ausgefallenen Terminen. Möglich machte das der Wegfall der betrieblichen Corona-Maßnahmen. Betriebsratschef Rainer Schirmer fand klare Worte: Falls das Neckarsulmer Luxusmodell A8 einen Elektro-Nachfolger bekommt, muss dieser in Neckarsulm gebaut werden, sagte er unmissverständlich vor rund 2.000 Audi-Beschäftigten: "Wir können Premium. Das Auto muss zu uns, ohne Wenn und Aber."





Der Neckarsulmer Audi-Betriebsrat fordert weitere Elektromodelle für den Standort (Symbolbild). dpa Bildfunk Hendrik Schmidt

Erst ab 2031: Bau elektrischer A6-Modelle bei Audi in Neckarsulm

Bisher ist nur entschieden, das Werk bis 2026 mit Verbrennern der Modelle A4/A5 und A6/A7 auszulasten. Erst ab 2031 kommen elektrische A6-Modelle in Neckarsulm dazu. Die Lücke dazwischen müsse ebenfalls mit einem E-Fahrzeug überbrückt werden, so der Neckarsulmer Betriebsrat: "Und wer nun denkt, bis 2026 sei noch genügend Zeit, dem kann ich sagen: Wir müssen jetzt entscheiden, um 2026 loslegen zu können."

Bei der Versammlung ging es auch um ein "Recht auf Qualifizierung für alle", heißt es in der Mitteilung. Niemand solle im Elektrifizierungsprozess abgehängt werden. Zudem werde dringend weitere Entwicklungskompetenzen rund um das Thema E-Mobilität gebraucht: "Wer heute die letzten und effizientesten Verbrenner in der Geschichte von Audi entwickeln und bauen soll, darf im Anschluss nicht ohne Perspektive dastehen."

Mitarbeitende sollen Perspektiven bekommen

Von Audi-Vorstandschef Markus Duesmann gab es dazu keine Stellungnahme. Nur so viel: Das Team in Neckarsulm habe mit der jeweils nächsten Generation der Audi A4/A5- und A6/A7-Familie sehr wichtige Anläufe zu stemmen. Dazu sei die Expertise am Standort, insbesondere in der Entwicklung und Produktion von Verbrennern, unverzichtbar, fügte Duesmann laut Mitteilung hinzu. "Die Entwicklung von Hochvoltbatterien macht Neckarsulm zu einem Kompetenzzentrum für die Schlüsseltechnologie der Elektromobilität." Das sei ein Baustein, um den Mitarbeitenden eine zukunftssichere Perspektive zu geben.

In Neckarsulm soll ein Kompetenzzentrum für Hochvoltbatterien entstehen. V.l.n.r.: Fred Schulze, Rolf Klotz, Oliver Hoffmann und Stephan Reil, Leiter Technische Entwicklung Neckarsulm Pressestelle AUDI AG

Kompetenzzentrum für Hochvoltbatterien

Der Autobauer Audi will am Standort Neckarsulm neue Batterien für Elektroautos entwickeln. Dort soll ein Kompetenzzentrum entstehen. In Neckarsulm werden bereits Batterien für Plug-in-Hybride entwickelt. Damit soll "die Entwicklung des kompletten Hochvoltbatterie-Portfolios für vollelektrische Fahrzeuge schwerpunktmäßig am Standort angesiedelt" und weiter ausgebaut werden, hieß es im vergangenen Oktober. Zudem soll in Neckarsulm ein sogenanntes Batterie-Technikum bis 2023 in Betrieb gehen - ein Labor für Pilotprojekte. Dort sollen die Mitarbeitenden, die zuvor im Prüftechnikum für Verbrennungsmotoren tätig waren und schon weitergebildet sind, "ab 2023 neue Hochvoltspeicher-Module für verschiedene E-Fahrzeuge erproben", so die Mitteilung.