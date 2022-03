Betriebsratswahlen: Immer weniger in Heilbronn-Franken wollen kandidieren

Von März bis Mai werden wieder Betriebsräte gewählt. Die Gewerkschaftsarbeit hat sich allerdings in den letzten Jahren stark verändert und steht vor Problemen.

Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeit im Betriebsrat umgekrempelt. Hinzu kommen veränderte Prioritäten in der Work-Life-Balance, die Angst vor Jobverlust und Bequemlichkeit. Diese Punkte führten zumindest die Vertreter der Betriebsräte in der Region beim Pressegespräch des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Heilbronn-Franken am Montagmorgen an.

Auch Gleichberechtigung sei schon immer ein Thema der Gewerkschaften gewesen, daher wurde das Gespräch am 7. März, dem "Equal Pay Day", angesetzt.

Vertreter der Gewerkschaften und Betriebsräte in der Region haben am Gewerkschaftshaus in Heilbronn die Fahne zur Betriebsratswahl 2022 gehisst. SWR

Verdichtung und Intensivierung der Arbeit

Die letzten zwei Jahre, beispielsweise mit Homeoffice und Kurzarbeit, haben im Betriebsrat vor allem zu mehr Arbeit geführt. Entsprechende Gesetze seien auf analoge Arbeitsweisen ausgelegt gewesen, diese habe man erst einmal auf digitale Arbeit, wie beispielsweise Video-Konferenzen, anpassen müssen, so Markus Deissler von der IG Bergbau, Chemie, Energie.

Hinzu kommt eben dadurch ein Kontaktverlust zwischen den Betriebsratsmitgliedern, aber auch zu den Arbeitnehmern. Das führt zu weniger Wahrnehmung im Betrieb, aber auch zu kommunikativen Problemen. Weiter sieht Deissler in den ersten durchgeführten Betriebsratswahlen einen Rückgang bei der Wahlbeteiligung. Auch diesen gelte es zu verhindern.

Bequemlichkeit, Verunsicherung und Freizeit sorgen für weniger Kandidaten

Währenddessen gebe es beispielsweise in der Gastronomie und dem Hotelgewerbe kaum Betriebsräte und branchenübergreifend nehme die Zahl der Bewerber für die Betriebsratswahlen ab, bestätigten alle teilnehmenden Vertreter.

Gründe seien Einschüchterung, Bequemlichkeit und die höhere Priorisierung von Freizeit in der Work-Life-Balance, heißt es da. Beispielsweise trage der Streit beim Audi-Zulieferer Schedl, bei dem vier von fünf Betriebsratsvorsitzenden eine Kündigung vorgelegt wurde und der jetzt vorm Arbeitsgericht steht, dazu bei, Arbeitnehmer weiter von der Mitgliedschaft im Betriebsrat oder in Gewerkschaften allgemein abzuschrecken, so die IG Metall.

Armin Steinbach, der seit 1987 im Betriebsrat der Firma FrieslandCampina Heilbronn sitzt, führt außerdem Bequemlichkeit an. Viele, vor allem junge Arbeitnehmer sehen beispielsweise 30 Tage Urlaub als gegeben an. Dass dahinter viel Gewerkschaftsarbeit in der Vergangenheit steht, nehmen sie gar nicht wahr, so Steinbach.

Und auch die Priorisierung von mehr Freizeit führe dazu, dass das Ehrenamt "Betriebsrat" immer weniger Zulauf erhalte, so DGB-Regionsgeschäftsführerin Silke Ortwein.

Erfolgreichste Unternehmen haben einen Betriebsrat

Auch von Arbeitgeberseite werde der Betriebsrat oft als Kostenfaktor gesehen, so Armin Steinbach. Außerdem sei er vielen Betrieben ein Dorn im Auge. Dabei zeigten Studien, dass gerade die Unternehmen, die einen Betriebsrat haben, die erfolgreichsten sind, betont Silke Ortwein.

Hinzu kommt: Wer sich um eine bessere Work-Life-Balance der Mitarbeitenden sorgt, dem fällt es auch leichter, Fachkräfte im jeweiligen Bereich zu finden, so Ortwein. Gerade mit Blick auf den immer wieder angesprochenen Fachkräftemangel eine Chance für Unternehmen.

Gesundheit geht vor

Mit den jetzt laufenden Betriebsratswahlen waren natürlich auch die Themen, um die es aktuell geht, ein Gesprächspunkt. Allem voran die angesprochene Work-Life-Balance, geht es den Gewerkschaften aktuell vor allem auch darum, die Arbeitnehmer gesund in die Rente zu bringen, sagt Necati Karaali, stellvertretende Betriebsratsvorsitzender der Verkehrsbetriebe Heilbronn.

Schirmer neuer Audi-Betriebsratsvorsitzender

Zunehmende Belastung auf der Arbeit, da stimmt auch die IG Bau zu, führe immer öfter zu gesundheitsbedingten Ausfällen von Mitarbeitenden, was wiederum zur mehr Belastung für die gesunden Kollegen führe. Ein Teufelskreis.

Um diese und viele weitere wichtige Punkte in der Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit angehen zu können, bitten alle Gewerkschaften und Betriebsräte beim Pressegespräch um eine aktive Teilnahme an den Wahlen und mehr Mut zum Arbeitskampf, so Katharina Kaupp, die Bezirksgeschäftsführerin von ver.di Heilbronn-Neckar-Franken.