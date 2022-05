Mehrheit für IG Metall-Liste bei Würth-Betriebsratswahl in Künzelsau

per Mail teilen

Es ist eine Entscheidung gegen den Wunsch des Konzern-Chefs: Bei der Betriebsratswahl der Künzelsauer Adolf Würth GmbH & Co. KG wurde vor allem IG Metall gewählt.

Um die jetzige Betriebsratswahl im Mai gab es schon im Vorfeld Querelen. Vor der Wahl noch hatte Konzern-Chef Reinhold Würth dazu aufgerufen, keine Vertreter der IG Metall zu wählen: Diese seien wichtig für die Einnahmenbilanz einer Gewerkschaft. Er spielte damit auf den Mitgliedsbeitrag der IG Metall an. Der Brief legte nahe, dass Würth einen wachsenden Einfluss der Gewerkschaft fürchtete. Dem hatte der Schwäbisch Haller IG Metall-Geschäftsführer Uwe Bauer widersprochen.

Reinhold Würth bei einer Rede (Archivbild) SWR Anno Palumbo

"Natürlich leben wir von den Mitgliedsbeiträgen, aber haben auch das beste und geilste Produkt, wenn man das im Unternehmensjargon so sagen darf: Nämlich gute Arbeitsbedingungen."

Betriebsratswahl verlief reibungslos

Und die Geschäftsleitung des Weltmarkführers in Sachen Befestigungstechnik scheint mit dem Wahlergebnis kein Problem zu haben. Schriftlich wurde dem SWR mitgeteilt:

"Die Wahl ist reibungslos verlaufen, das freut uns sehr. Jetzt geht es darum, an die gute Zusammenarbeit der letzten Periode anzuknüpfen. Ich bin mir sicher, dass wir auch mit dem neuen Betriebsrat in einem fairen und konstruktiven Austausch gute Ergebnisse für die Mitarbeiterschaft erzielen werden", erklärt Norbert Heckmann, Sprecher der Geschäftsleitung der Adolf Würth GmbH & Co. KG.

Wahlbeteiligung von 50 Prozent

Rund die Hälfte der Belegschaft in Deutschland ging dieser Tage zur Wahl, das entspricht etwa 3.750 Mitarbeitenden. Allein am Hauptsitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) sind es 3.500, vor allem aus der Verwaltung und der Logistik.

Mehrheitlich entschieden sich die Wählerinnen und Wähler eben für die Liste "Team IG Metall" der Gewerkschaft mit rund 30 Prozent, berichtet das Unternehmen in einer Mitteilung. Danach lagen bei der Wahl die Liste "Herzblut" mit gut 24 Prozent und die Liste "Vote" mit gut 18 Prozent. Nach aktuellem Stand sind demnach sieben von neun Listen vertreten, berichtet die Würth-Pressestelle.

Genau Zusammensetzung wohl Ende Mai klar

Das neu gewählte Gremium hat 35 Mitglieder. Die genaue personelle Zusammensetzung werde aufgrund noch einzuhaltender Fristen und Formalien erst in einigen Tagen feststehen - voraussichtlich gegen Ende Mai, hieß es weiter aus der Pressestelle des Konzerns in Künzelsau.

Bei der Adolf Würth GmbH & Co. KG gibt es seit Herbst 2019 einen Betriebsrat, vorher gab es nur einen sogenannten Vertrauensrat.