Der Bedarf ist weiter riesig und die Situation fast so schlecht wie im vergangenen Corona-Jahr, heißt es von der Handwerkskammer Heilbronn-Franken.

In den Handwerksbetrieben in der Region Heilbronn-Franken sind derzeit noch zu viele Ausbildungsplätze unbesetzt, sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Heilbronn-Franken, Achim Hofmann. Knapp 800 Plätze sind noch offen, besonders in den Baugewerken, zum Beispiel Straßenbau, aber auch in den Installateurhandwerken gebe es sehr großen Bedarf, so Hofmann.

"Eigentlich kann ich kaum einen Beruf nennen, bei dem es nicht noch einen riesen Bedarf an jungen Menschen gibt."

Corona habe Situation verschärft

Wegen Corona konnten viele Berufsorientierungsangebote nicht stattfinden, was wohl noch weniger Auszubildende motivieren konnte, so Hofmann. Der Kontakt zu Eltern sei besonders wichtig, der habe während Corona gefehlt. Im Vergleich zum Coronajahr 2020 ist die Ausbildungssituation sogar wieder etwas besser.

Bewerbungen noch möglich

Bis Oktober können Auszubildende noch einfach an einen Platz kommen, sogar nach Oktober ist ein Start möglich, sagt Achim Hofmann dem SWR. Anfang August war im Handwerk Ausbildungsstart.