Die Betreibergesellschaft des Seegasthofes an der Ehmetsklinge in Zaberfeld (Kreis Heilbronn) hat Insolvenz angemeldet. Während der bisherige Pächter Insolvenz angemeldet hat, läuft bereits die Suche nach Käufern für das 3-Sterne-Hotel mit 80 Betten, Restaurant und Biergarten mitten im Freizeit- und Erholungsgebiet Ehmetsklinge. Angepriesen wird der Komplex vom örtlichen Makler als Hotel am See für 3,3 Millionen Euro. Erste Interessenten, so das Maklerbüro, hätten sich den Seegasthof aus dem Jahr 1973 bereits angeschaut. Ab 1. April wäre er frei.