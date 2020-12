Im Hohenloher Krankenhaus in Öhringen gilt ab sofort ein Besuchsverbot. Grund ist die anhaltend hohe Zahl an Corona-Infektionen im Hohenlohekreis, heißt es in einer Mitteilung der Klinik.

Das Besuchsverbot diene dem Schutz der Patienten und der Mitarbeiter vor einer Infektion mit dem Corona-Virus. Nur in ganz wenigen Ausnahmefällen werden demnach unverzichtbare Begleitpersonen unter strengen Auflagen zugelassen - wenn Patienten im Sterben liegen, bei Kindern und bei Schwangeren während der Geburt. Strenge Auflagen Alle Begleitpersonen müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten. Außerdem müssen sie sich registrieren lassen und einen Fragebogen ausfüllen. Bei Anzeichen einer Erkältung oder Kontakt zu positiven getesteten Personen werde der Zutritt untersagt, so die Klinik. "Wir wissen, dass dies im Einzelfall für die betroffenen Patienten und ihre Angehörigen sehr hart sein kann. In der Abwägung hat für uns allerdings der Schutz unserer Patienten und Mitarbeitenden vor einer möglichen Infektion mit dem Corona-Virus oberste Priorität." Werner Reinosch, Ärztlicher Direktor im Hohenloher Krankenhaus Die Sieben-Tage-Inzidenz im Hohenlohekreis liegt laut Landesgesundheitsamt momentan bei 100,3 (Stand Mittwochnachmittag).