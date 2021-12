Besucherbergwerk bleibt weiterhin geschlossen

Das Besucherbergwerk in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) bleibt wegen der Corona-Pandemie auch in der kommenden Saison 2022 geschlossen. Das gaben die Südwestdeutschen Salzwerke bekannt. Die Corona-Situation habe sich massiv verschärft. Und es sei nicht davon auszugehen, dass sich die Lage bis zum geplanten Saisonstart am 1. Mai wieder entspanne. Deshalb sei schweren Herzens entschieden worden, das Besucherbergwerk auch in der kommenden Saison nicht zu öffnen. Spätestens im Januar hätten die Vorbereitungen beginnen müssen. Es fehle aber die Planbarkeit, heißt es in einer Mitteilung. Nach wie vor hätten der Schutz und die Gesundheit von Besuchern Belegschaft höchste Priorität.