Wegen zu hoher Nitrosamin-Werte in der Luft muss das Besucherbergwerk Bad Friedrichshall auch 2024 geschlossen bleiben. Man hofft auf eine Wiedereröffnung im kommenden Jahr.

Auch in der Saison 2024 muss das Besucherbergwerk Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) der Südwestdeutschen Salzwerke AG (SWS) geschlossen bleiben. Grund dafür ist weiterhin eine zu hohe Konzentration sogenannter Nitrosamine in der Luft.

Maßnahmen scheinen Wirkung zu zeigen

Zwar sei der Messwert zurückgegangen, liege aber dennoch weiterhin über dem Grenzwert, heißt es in einer Mitteilung der SWS.

Es handle sich wie schon im Jahr 2023 weiterhin "um eine vorübergehende Nicht-Öffnung", das Besucherbergwerk ist also nicht dauerhaft geschlossen. Der Schutz der Gesundheit der Besucherinnen und Besucher wie auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehe für das Unternehmen an oberster Stelle, daher habe man sich auch in diesem Jahr für diesen Schritt entschieden. Dennoch ist man zuversichtlich, im nächsten Jahr wieder öffnen zu können. Die Werte seien, wie angesprochen, zurückgegangen. Für die SWS ein Zeichen, dass die umgesetzten Maßnahmen Wirkung zeigen. Es wird weiterhin regelmäßig gemessen, Ende 2024 soll dann neu entschieden werden.

Nitrosamine können krebserregend sein

Sogenannte Nitrosamine sind chemisch-organische Verbindungen und stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Für Mitarbeitende, die entweder Maske tragen oder in Maschinen mit Aktivkohlefiltern arbeiteten sowie für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, betonte die SWS bereits in der Mitteilung zur Nicht-Öffnung im Jahr 2023.