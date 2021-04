per Mail teilen

Das Osterfest steht vor der Tür und wer nicht verrreisen kann und einen Garten sein eigen nennt, verbringt vielleicht dort so mache Stunde. Kann man jetzt eigentlich noch Frühjahsblüher setzen? Oder vielleicht schon Radieschen oder gar Paprika aussähen? Salat setzen? Fragen, denen SWR-Reporterin Ina Beck in der Biogärtnerei Umbach in Heilbronn nachgegangen ist.