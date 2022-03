Höchste Impfquote in Heimen im Main-Tauber-Kreis - Heilbronn schneidet schlecht ab

Der Main-Tauber-Kreis hat unter Heimbewohnern die höchste Booster-Impfquote im Land. Die Stadt Heilbronn hat eine der geringsten Booster-Quoten in Heimen im Land.

Bei Booster-Impfungen in Seniorenheimen gibt es in Baden-Württemberg große Unterschiede. Vereinzelt gibt es Einrichtungen komplett ohne Boosterung, im Main-Tauber-Kreis gibt es hingegen zum Beispiel das St. Hannah Seniorenzentrum in Distelhausen mit einer hundertprozentigen Booster-Impfquote, so Ute Emig-Lange von der Barmherzige-Brüder-Trier-Gruppe (BBT) Tauberfranken-Hohenlohe.

Insgesamt haben im Main-Tauber-Kreis 85 Prozent der Heimbewohner eine dritte Impfung erhalten. Zum Vergleich: In der Stadt Heilbronn liegt diese Quote bei 74,5 Prozent.

"Wir haben in unseren Senioreneinrichtungen sehr engagierte Pflegedienstleitungen und Einrichtungsleitungen die schon ganz früh über die Chancen der Impfung aufgeklärt haben."

101-Jährige Heimbewohnerin Anne Drescher wird im Haus Heimberg geimpft BBT-Gruppe

Gute Kommunikation als Grund für hohe Impfquote

Als Grund für die hohen Impfquoten in den Häusern der BBT-Gruppe wird auch eine gute Komunikation mit den Bewohnern genannt. Zudem habe es eine gute Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Hausärzten gegeben, so Emig-Lange. Dadurch konnten früh Impftermine in den Heimen angeboten werden.

SWR Jürgen Härpfer

Schlusslicht in der Region: Heilbronn

Der Main-Tauber-Kreis belegt den landesweiten Spitzenplatz bei den Auffrisch-Impfungen von Heimbewohnerinnen und -bewohnern. Dagegen liegt der Stadtkreis Heilbronn landesweit auf den hintersten Plätzen, mit 74,5 Prozent Booster-Impfungen in Heimen. Der Kreis Schwäbisch Hall liegt bei 80,7, Heilbronn bei 83 und der Hohenlohekreis bei 83. Der Landesweite Durchschnitt beträgt 77,5.

Die Zahlen stammen aus einer Antwort des Landes-Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der SPD, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegen.

Große Unterschiede bei der Impfquote der Beschäftigten

Auch bei den Beschäftigten in Heimen ist die Booster-Impfquote im Main-Tauber-Kreis besonders gut im landesweiten Vergleich. Die Quote liegt bei 60 Prozent Drittimpfungen. In der Stadt Heilbronn ist diese Zahl eine der schlechtesten im Land bei 41,4.

Caritas-Krankenhaus der BBT-Gruppe in Bad Mergentheim Pressestelle BBT-Gruppe

Wohl auch dank dieser guten Zahlen kann die BBT-Gruppe im Main-Tauber-Kreis der einrichtungsbezogenen Impfpflicht verhältnismäßig gelassen entgegen blicken. Der Betrieb sei jedenfalls nicht gefährdet, man müsse nur einzelne Impfverweigerer melden, teilt die Sprecherin mit. Aber auch auf die übrigen Mitarbeitenden, die keinen erforderlichen Impfschutz haben, gehe man zu und mache Angebote.