Die große Kostenexplosion bei den Krematorien ist noch ausgeblieben. Dennoch nagen Kostensteigerungen und Inflation an den Bestattungsunternehmen in der Region.

Uwe Knapp leitet sein Bestattungsunternehmen in Heilbronn in der dritten Generation. Schon zu Beginn der Energiekrise und der einsetzenden Inflation blickte er mit Sorge in die Zukunft. Stark steigende Kosten bei Krematorien, wie er sie erwartet hatte, seien zwar ausgeblieben, dennoch hat Knapp kaum noch ruhige Nächte.

Das Privatleben des Heilbronner Bestatters leidet

Nach der Corona-Pandemie kam der nächste Schlag mit der Energiekrise. Schlaflose Nächte, die Ängste vor und Sorgen um die Zukunft immer im Hinterkopf und gleichzeitig müsse ein Unternehmen geführt und Angehörige von Verstorbenen betreut werden.

"Ich habe wirklich eine Riesenangst, dass das nicht aufhört und dass es noch mehr wird."

Oft arbeite er von morgens bis 0 Uhr in der Nacht oder noch später. Die Haut wird dünner, seine Mitarbeitenden hätten ihn schon zum Gespräch gebeten, er müsse ruhiger werden, erzählt der 66-Jährige. Das eigene Gehalt gekürzt, das eigene Weihnachtsgeld gestrichen, damit wenigstens die Mitarbeitenden etwas davon haben. Das alles nagt an Uwe Knapp.

Keine Kostenexplosion in Krematorien

Während die Geschäftsleitung für ihn seit nunmehr fast einem Jahr puren Stress bedeutet, denkt Knapp aber nicht ans Aufhören. Die befürchtete große Kostensteigerung in den Krematorien sei mit rund zehn Prozent um einiges moderater ausgefallen als befürchtet, berichtet der 66-Jährige.

Auch, dass er zurzeit alle Hände voll zutun habe, da es aktuell sehr viele Trauerfälle gebe, spielt ihm zumindest unternehmerisch in die Karten, sodass er zumindest bisher nur kleine Anpassungen an den Preisen für Formalitäten vornehmen musste. Denn eigentlich, das sagte Knapp schon vergangenes Jahr, würde er seine Dienste am liebsten kostenfrei anbieten, "aber das geht eben nicht."